Öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde öğrenciler İsrail’e karşı “Filistin” yürüyüşü düzenlerken, İsrail ordusu, öğrencilere gerçek mermiyle ateş ederek müdahale etti.
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 24’üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusunun düzenlediği hava, deniz ve kara operasyonları nedeniyle can kaybını her gün arttığı Filistin’de öğrenciler yürüyüş düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güneyindeki El Halil şehrinde Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılara tepki gösteren yüzlerce öğrenci, “Canımızla kanımızla seni kurtaracağız” sloganları atarak, İsrail askerlerine karşı esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Yürüyüş sırasında İsrail askeri öğrencilerin üstüne gerçek ve plastik mermiyle ateş açarken, gaz bombası kullandı.
Öğrencilerin taşlarla karşılık verdiği çatışmada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
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