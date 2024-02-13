Öğrencilerine yaptırdı: İnternette satmakla suçlanıyor

Kanada'daki bir ortaokul öğretmeni, öğrencilerine yaptırdığı resimleri internette satmak ile suçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:28
Öğrencilerine yaptırdı: İnternette satmakla suçlanıyor
Abone Ol google-news

Kanada'nın Montreal kentindeki bir ortaokul resim öğretmeni, öğrencileri tarafından yapılan resimleri kendi internet sitesinde sattığı suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Öğrencilerin velileri duruma şaşkınlık ve öfke ile tepki verirken öğrenciler, tesadüfen keşfettikleri internet sitesinde, öğretmenlerinin satış listesindeki kahve kupaları, cep telefonu kılıfları ve giysiler üzerinde satın alınabilecek kendi sanat eserlerini buldu.

Göz Atın
Metin Lokumcu davasında keşif talebi ikinci kez reddedildi! Duruşma yine ertelendi

Metin Lokumcu davasında keşif talebi ikinci kez reddedildi! Duruşma yine ertelendi
Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

The Guardian'da yer alan habere göre, öfkeli velilerden Joel DeBellefeuille, sosyal medyada "13 yaşındaki oğlunuzun bugün okuldan eve geldiğinde, resim öğretmeninin öğrencilerin resimlerini, onların haberi olmadan internet üzerinden çizim başına 94 dolara sattığını öğrendiğini hayal edin! Bu tamamen delilik. Eminim cevap isteyen tek veli ben değilimdir" paylaşımında bulundu.

İnternet sitesinde kendisini "yaşam boyu sanat öğrencisi" olarak tanımlayan öğretmenin eserlerinin, Kanada, ABD, İspanya ve İtalya'daki özel koleksiyonlarda yer aldığı  ve eserlerde öğrencilerin isimlerine atıfta bulunduğu öğrenildi.

Okul yönetimi yaptığı açıklamada "durumun farkında olunduğunu ve bu iddiaların çok ciddiye alındığını" belirtirken, soruşturmanın "devam ettiğini" ve yönetim kurulunun açıklama yapmayacağını söyledi.


Kanada haberleri öğretmen haberleri resim haberleri öğrenci haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de kuryelerden Sevgililer Günü'nde grev kararı

İngiltere'de kuryelerden Sevgililer Günü'nde grev kararı
Otoyola inen uçağın alev alma görüntüsü ortaya çıktı

Otoyola inen uçağın alev alma görüntüsü ortaya çıktı
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt: 'Siyasette her şey normal, yeter ki koltuk gitmesin'

Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt: 'Siyasette her şey normal, yeter ki koltuk gitmesin'
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi