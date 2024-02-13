Öğrencilerine yaptırdı: İnternette satmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:28

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:28

Kanada'nın Montreal kentindeki bir ortaokul resim öğretmeni, öğrencileri tarafından yapılan resimleri kendi internet sitesinde sattığı suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Öğrencilerin velileri duruma şaşkınlık ve öfke ile tepki verirken öğrenciler, tesadüfen keşfettikleri internet sitesinde, öğretmenlerinin satış listesindeki kahve kupaları, cep telefonu kılıfları ve giysiler üzerinde satın alınabilecek kendi sanat eserlerini buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, öfkeli velilerden Joel DeBellefeuille, sosyal medyada "13 yaşındaki oğlunuzun bugün okuldan eve geldiğinde, resim öğretmeninin öğrencilerin resimlerini, onların haberi olmadan internet üzerinden çizim başına 94 dolara sattığını öğrendiğini hayal edin! Bu tamamen delilik. Eminim cevap isteyen tek veli ben değilimdir" paylaşımında bulundu.

İnternet sitesinde kendisini "yaşam boyu sanat öğrencisi" olarak tanımlayan öğretmenin eserlerinin, Kanada, ABD, İspanya ve İtalya'daki özel koleksiyonlarda yer aldığı ve eserlerde öğrencilerin isimlerine atıfta bulunduğu öğrenildi.

Okul yönetimi yaptığı açıklamada "durumun farkında olunduğunu ve bu iddiaların çok ciddiye alındığını" belirtirken, soruşturmanın "devam ettiğini" ve yönetim kurulunun açıklama yapmayacağını söyledi.