Öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü: Altı çocuk cinayetle suçlandı
2020 yılında yaşları 13 ila 15 arasında değişen altı çocuk, başı kesilerek öldürülen öğretmenin cinayetiyle suçlandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te altı çocuk, Samuel Paty adlı bir öğretmenin öldürülmesinde rol oynadıkları iddiasıyla yargılanmaya başladı. Yerel medya, 2,5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan zanlıların çocuk mahkemesine gelirken kimliklerini gizlediklerini bildirdi.
Olaydan dokuz gün önce okuldan uzaklaştırma alan en küçük zanlının babası, sosyal medyada Bay Paty'nin kovulmasını isteyen videolar yayınladı. Savcılar, bu videoların, Çeçen Abdoullah Anzorov'u cinayeti işlemeye teşvik ettiğine inandıklarını belirtti. 2020 yılında 18 yaşında olan Anzorov, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü.
2020 yılında yaşları 13 ila 15 arasında değişen çocukların öğretmeni Paty, ifade özgürlüğü konulu bir ders sırasında öğrencilere Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösterdikten sonra bıçaklanmış ve başı kesilerek öldürülmüştü.
Olay hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tipik bir İslamist terör saldırısı. Yurttaşımız, çocuklara ifade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldü" ifadesinde bulunmuştu.
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