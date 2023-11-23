İzmir'de iş cinayeti: Yüksekten düşüp öldü!

İzmir'de bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden (37) beton mikseri hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:51
İzmir'de iş cinayeti: Yüksekten düşüp öldü!
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İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e beton mikserin hortumu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

BİR HAFTA ÖNCE YILDIRIM ÇARPMIŞ

Öte yandan Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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