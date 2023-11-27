Öğretmenlerden Filistin'e kefiyeli destek

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:32

Avustralya'nın Melbourne kentinde öğretmenler, Filistinlilerle dayanışma için kefiye takarak derslere girdi.

The Age gazetesinin haberine göre, Avustralya'daki 2 ayrı eğitim sendikasına bağlı bazı öğretmenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma için derslere kefiye takarak girdi.

Eyleme destek veren öğretmenlerin okullara Filistin'i sembolize eden kefiye, Filistin bayrağının renklerini simgeleyen karpuz rozetleri ve "Özgür Filistin" çıkartmalarıyla geldikleri belirtildi.

Söz konusu eğitim sendikaları geçen ay hem İsrail'i hem de Hamas'ı sivilleri hedef aldıkları gerekçesiyle kınamıştı.

Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Ben Carroll ise eylemi kınadı.

Carroll, "kışkırtıcı, ayrılıkçı" olarak nitelendirdiği eyleme katılan öğretmenlere sınıflara aktivist ve yabancıları davet etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Caroll, "Tekrar vurguluyorum, bu eylem bölücü, kışkırtıcıdır. Kınıyorum" dedi.

Eyaletin Eğitim Bakanlığı ise eylemin bakanlık tarafından desteklenmediğini vurgulayan bildiri yayınladı.

Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Alex Ryvchin ise öğretmenleri ve okul yönetimlerini "aşırıcıları" kınamaya çağırdı.

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek amacıyla geçtiğimiz hafta ders bırakmıştı.

Victoria eyaletinde derslere girmeyen yüzlerce öğrenci, Melbourne'de sokaklarda yürümüştü.