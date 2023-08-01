Oğul Biden iş görüşmelerinde babasını aradı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:44

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:44

ABD'de Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden alma hazırlıkları yaptığı sırada Hunter Biden'ın iş ortaklarıyla konuşurken babasını 20 kez hoparlöre aldığını öne sürdü.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Gözlem Komitesi, Başkan Biden'ın oğlunun işlerine uygunsuz bir şekilde dahil olup olmadığını araştırdığını açıkladı.

İddialara yanıt veren Hunter'ın iş ortağı Devon Archer, Joe Biden'ın bu görüşmelerde iş konuşmadığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Beyaz Saray, Cumhuriyetçileri "kanıttan yoksun bir boşa kürek çekmekle" suçladı.

Beş saatten uzun bir süreyle ABD kongresindeki oturumda açıklama yapan Archer, Hunter Biden’ın Ukrayna da dahil olmak üzere denizaşırı ticari çıkarlarını aktardı.

Komitedeki Demokrat vekil Dan Goldman, görüşmelerin içeriğinde “tamamen sıradan bir sohbet, neler olup bittiği gibi konuların” yer aldığını söyledi. Başkan Biden’ın telefonun diğer ucunda kimin olduğunun farkında olup olmadığının bile belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Goldman, Archer'ın "Başkan Biden'ın Hunter ya da başka biriyle herhangi bir iş anlaşması ya da çıkar konusunu asla görüşmediğini defalarca tekrarladığını" söyledi.