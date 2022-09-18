Öldüğü iddia edilen İran dini lideri Hamaney'in görüntüleri yayınlandı

18 Eylül 2022 Pazar, 14:59

İran lideri Ali Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Tahran yönetimine muhalif medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hamaney'in Erbain merasiminde gençlerle görüntülerinin yayınlanması sevenlerini rahatlattı.

NYT: HAMANEY'İN DURUMU CİDDİ OLABİLİR

New York Times'ın haberinde, Hamaney'in, geçen hafta ağır bir hastalığa yakalandıktan sonra tüm toplantıları ve halka açık etkinliklerini iptal ettiği öne sürülmüştü.

Haberde, Hamaney'e yakın kaynaklar, 83 yaşındaki Hamaney'in mide ağrıları ve yüksek ateşten sonra geçen hafta bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olduğunu söylediği iddia edilmişti.