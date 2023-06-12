Öldüğü sanılan kadın cenaze töreninde dirildi
Ekvador'da öldüğü sanılan Bella adındaki yaşlı bir kadın, akrabaları onu cenaze törenine hazırlamaya başladığında dirildi.
Ekvador'da öldüğü sanılan Bella adındaki yaşlı bir kadın, cenaze töreni esnasında dirildi.
Bella, birkaç saattir tabutun içindeydi. Cenazeyi defne hazırlamak için tabutun kapağı açıldığında, kadının oğlu ve diğer akrabaları yaşam belirtileri gösterdiğini fark etti.
Sağlık görevlileri, bunun neden olduğuna dair henüz bir açıklama yapmadı.
Bella'nın, günlerce sürebilen bir hareketsizlik hali olan katalepsiye girmiş olabilieceği belirtiliyor.
Bella'nın hastanede tedavi altında olduğı bildirildi. Yakınları hastaneye dava açmayı düşünüyor.
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