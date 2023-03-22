Ekvador'da bir TV kanalı, USB bellek süsü verilmiş bomba ile hedef alındı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:59

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:00

Ekvador genelinde gazetecilere patlayıcı madde gönderilmesinin ardından Ekvadorlu bir televizyon sunucusu, USB bellek süsü verilmiş bir bombanın bilgisayarına yerleştirildiği sırada patlaması sonucu yaralandı.

The Guardian'ın haberine göre, Guayaquil'deki Ecuavisa TV'nin haber merkezinde meydana gelen patlamada Gazeteci Lenin Artieda hafif yaralandı.

Ekvador Başsavcılığı, çeşitli haber kuruluşlarındaki gazetecilere benzer patlayıcı cihazlar içeren zarflar gönderilmesinin ardından bir terör soruşturması başlattığını duyurdu.

Ulusal adli tıp başkanı Xavier Chango, Ecuavisa TV'ye gönderilen patlayıcıya atıfta bulunarak "Askeri tip bir patlayıcı, ancak çok küçük kapsüller" dedi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazetecilere gönderilen zarfların benzer özelliklere ve aynı içeriğe sahip olduğu ve bu nedenle ortaklaşa soruşturulacağı belirtildi.

Savcılar, polisin yine Guayaquil'de bulunan TC Televizyonu'nun haber departmanına gönderilen bir cihazı kontrollü bir şekilde patlattığını söyledi.

İfade özgürlüğü savunucu grubu Fundamedios, Quito'daki üçüncü bir televizyon kanalı ve radyo kuruluşunun da patlayıcı içeren zarflar aldığını söyledi.

Teleamazonas televizyon kanalı, gazetecilerinden birinin Perşembe günü isimsiz bir zarf aldığını ve zarfı açtığında içinde patlayıcı olduğunu polisin de doğruladığı bir cihaz bulduğunu söyledi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hükümet, ülkede ifade özgürlüğünü savunacağını belirterek,

"Gazeteciliği ve ifade özgürlüğünü sindirmeye yönelik her türlü girişim, adaletin tüm titizliğiyle cezalandırılması gereken iğrenç bir eylemdir" açıklamasında bulundu.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, artan şiddet olaylarından uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri arasındaki toprak ve kontrol rekabetini sorumlu tuttu.