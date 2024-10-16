Öldürülen babasının intikamını almak için polis olan kadın, 25 yıl sonra katili tutukladı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:54

Brezilya'nın Roraima bölgesindeki Boa Vista'da yaşayan Gislayne Silva de Deus, 35 yaşındaki babası Givaldo Jose Vicente de Deus vurularak öldürüldüğünde sadece dokuz yaşındaydı.

Beş çocuk babası Givaldo, Şubat 1999'da Asa Branca mahallesinde 20 sterlinlik bir borç yüzünden çıkan kavganın ardından öldürülmüştü.

Givaldo'nun, bir arkadaşıyla bilardo oynarken yakın mesafeden vurulduğu bildirildi.

Bir süpermarketin sahibi olan Givaldo, kendisini vuran Raimundo Alves Gomes'in tedarikçilerinden biriydi.

Gislayne, babasının borcu kapatmak için Alves Gomes'e bir dondurucu teklif ettiğini ancak bunun reddedildiğini söyledi.

O dönemde 9 yaşında olan Gislayne, bu tartışmanın ardından Gomes'in mekandan ayrıldığını ve yarım saat sonra süpermarkete silahla geri döndüğünü iddia etti.

Gislayne'ye göre, iki adam arasında çıkan kavgada babası vurulmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

“ADALET I·ÇI·N MÜCADELE”

Babası için adaleti sağlamaya yemin eden Gislayne, 18 yaşında hukuk okumaya başlamış ve ardından polis teşkilatına katılarak çeşitli görevlerde bulundu.

Babasının katili Gomes'in parmaklıklar ardında cezasını çekeceği günün hayalini kurduğunu belirten Gislayne, “Hapishanede polis memuru iken, katilin cezasını çekmek üzere oraya geldiğini hayal ederdim hep” dedi.

Babasını “dürüst ve çalışkan bir adam” olarak niteleyen Gislayne, “Babamın ölümünden sorumlu olan adamın sonunda kelepçelendiğini gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Onu kaybettikten sonra kız kardeşlerim ve ben gerçekten zor zamanlar geçirdik” diye konuştu.

'Cinayet Masası'na atandıktan sonra Gislayne, babasının katilinin izini sürmeye başladı.

Gislayne'nin çabaları geçen ay, 60 yaşında olan Gomes'in 25 Eylül'de Boa Vista'da tutuklanmasıyla son buldu. Gomes'in Boa Vista'nın eteklerindeki bir tarım arazisinde yakalandığı açıklandı.

25 yıl sonra babasının katiliyle yüz yüze gelen Gislayne, “Babamın ölümünden sorumlu olan adamın sonunda kelepçelendiğini gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Bir duygu patlamasıydı ve bu, rahatlama gözyaşlarına dönüştü, çünkü bu gün hiç gelmeyecekmiş gibi görünüyordu” dedi.

“BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN”

Tutuklamanın ardından karakolda çekilen görüntülerde Gomes'in sandalyede arkasına yaslandığı, Gislayne'nin ise ellerini önünde kavuşturmuş bir şekilde sakince onunla konuştuğu görülüyor.

Gislayne, “(Gomes'e yönelik) Benim sayemde buradasınız ve şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Gomes'in ise polislere, 1999'da o gün Deus'u öldürmek gibi bir niyeti olmadığını söylediği bildirildi.

Daha önce cinayetten tutuklanmış, ancak duruşması başlamadan önce serbest bırakılan Gomes, 2013 yılında cinayetten suçlu bulunmuş ve 2016 yılında yetkililerin hakkında tutuklama emri çıkarması üzerine firar etmişti.

Brezilya'da cinayet sanıkları için zaman aşımı süresi 20 yıl olduğundan, polislerin Gomes'i bulup tutuklamaları için yedi yıllık bir süre vardı.

26 Eylül 2024'te Gomes'in mahkûmiyeti bir hakim tarafından onandı ve Gomes 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gislayne, “Onun tutuklanmasıyla ruhumu ve tüm ailemi arındırdım. Bu bir döngünün sonuydu. Bugün huzurluyuz ve adaletin yerini bulduğunu hissediyoruz. Bu babamızı geri getirmeyecek ama katil yıllar önce çekmesi gereken cezayı çekecek” diye konuştu.