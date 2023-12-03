Olimpiyat Şampiyonu yüzücüye tutuklama kararı

2004 Atina Yaz Olimpiyatları'nda 4x200 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan milli yüzücü Klete Keller, Kongre binası baskınına katıldığı gerekçesiyle 6 ay ev hapsi cezası aldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:22
Olimpiyat Şampiyonu yüzücüye tutuklama kararı
Abone Ol google-news

6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili yargılandığı mahkemede suçunu itiraf eden ve yetkililerle işbirliği yapmayı kabul eden Keller'in cezası açıklandı.

Bölge Hakimi Richard Leon, milli sporcuyu 6 ay ev hapsinin yanı sıra 3 yıl denetimli serbestlik ve 360 saat kamu hizmetiyle cezalandırdı.

Mahkeme belgelerinde, savcılar, Kongre binasında ABD Ulusal Marşı'nı söyleyen isyancılar korosuna katılan sporcunun, dışarıya çıkmamak için direndiğini ve bir polis memurunu sarstığını ifade etti.

Ayrıca mahkemeye delil olarak sunuların videolarda Keller'in dönemin Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'e yönelik küfürlü tezahüratlar yaptığı görüldü.

ABD adına 3 defa Olimpiyat yarışına katılan Keller, ikisi altın olmak üzere ülkesine 5 madalya kazandırmıştı.

KONGRE BİNASI BASKININDA NE OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurulmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.


olimpiyat yüzücü tutuklama

İlgili Haberler

ABD’de Kongre çalışanları isyan etti: Sessiz kalmaya tahammülümüz yok

ABD’de Kongre çalışanları isyan etti: Sessiz kalmaya tahammülümüz yok
Dünyaca ünlü oyuncu Cynthia Nixon Gazze için açlık grevine başladı

Dünyaca ünlü oyuncu Cynthia Nixon Gazze için açlık grevine başladı
ABD'li diplomat: 'Filistinlilerin zorla tehcir edilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir'

ABD'li diplomat: 'Filistinlilerin zorla tehcir edilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir'

En Çok Okunan Haberler