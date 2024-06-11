Olimpiyatlar öncesi meydan çağrısı
Fransa’da AP seçimlerinde ağır yenilgi alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararıyla erken meclis seçimlerinin ilk turu 30 Haziran, ikinci turu ise 7 Temmuzda yapılacak.
Ülkedeki analistler, Macron’un hamlesini “kumar” olarak yorumladı. Önde gelen sendikalardan CGT, “halk cephesi kurulsun” diyerek aşırı sağa karşı gösteri çağrısı yaptı.
Ayrıca Paris Belediye
Başkanı Anne Hidalgo, seçim
kararının Paris Olimpiyat
Oyunları’nın hemen
öncesinden yapılmasının son
derece rahatsız edici olduğunu
belirterek organizasyonda
aksaklık olmayacağını
kaydetti. Hidalgo, aşırı sağın
yükselişine karşı kendisinin de
sahada olacağını söyledi.
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