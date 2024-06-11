Olimpiyatlar öncesi meydan çağrısı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Ülkedeki analistler, Macron’un hamlesini “kumar” olarak yorumladı. Önde gelen sendikalardan CGT, “halk cephesi kurulsun” diyerek aşırı sağa karşı gösteri çağrısı yaptı.

Ayrıca Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, seçim kararının Paris Olimpiyat Oyunları’nın hemen öncesinden yapılmasının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek organizasyonda aksaklık olmayacağını kaydetti. Hidalgo, aşırı sağın yükselişine karşı kendisinin de sahada olacağını söyledi.

