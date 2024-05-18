'Ölüm kıskacı' olarak biliniyor: Tek dokunuş hayatınıza mal olabilir!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:22

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:22

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde bulunan ve 1986 yılında yaşanan nükleer patlamadan sonra yaşanamaz hale gelen ormanda, ölümcül derecede radyoaktif maddeyle kaplı bir vinç kıskacı, paslanmaya ve çürümeye terk edilmiş halde 38 yıldır duruyor.

YERİ UNUTULMUŞTU

Chernobyl Story Tours tarafından 'Ölüm Kıskacı’ olarak da adlandırılan söz konusu vinç kıskacı, 2019 yılında Ukrayna'nın Pipryat kentine düzenlenen bir tur sırasında Avustralyalı Arkeolog Rob Maxwell tarafından fark edildi.

Çernobil kısacı, patlamadan sonra kullanıldıktan sonra yetkililer tarafından ormanın ücra bir köşesine atıldıktan sonra adeta hafızalardan silinmişti.

Maxwell, felaketin ardından kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ve radyasyon nedeniyle kullanılamaz hale gelen diğer araçların da ormanda çürümeye ve paslanmaya terk edildiğini iddia etti.

ÖZEL BİR REHBERLE BULDU

Avustralyalı arkeolog, Çernobil bölgesinde iki kez çalıştı ve 38 yıl önceki felaketin ardından radyoaktif atıkları temizlemek için kullanılan vinç kıskacını görmek üzere özel bir rehber tarafından bölgeye götürüldü.

Maxwell, Avustralya merkezli internet haber sitesi news.au'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede, uzun süreli temasın sizi kesinlikle öldüreceği pek çok şey var ve ‘Kıskaç’ kesinlikle en tehlikelisi, çünkü diğer tehlikeler gibi kapalı ya da erişilmez halde değil.”

ÇIPLAK ELİYLE ÖLÇTÜ

Cesur arkeolog, tur esnasında çıplak elini pençenin içine sokarak bir radyasyon tespit sayacı olan Geiger sayacıyla, Kıskaç’ın içindeki radyoaktiviteyi ölçtü ve yaşadığı yer olan Sidney'deki 0.17 uSv/h'lik normale kıyasla saatte 39,80 uSv/h olduğunu tespit etti.

Pençenin 'günde 950 uSv civarında radyasyon yaydığı' tahmin ediliyor.

Arkeolog, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Elimi içine soktum çünkü Geiger sayacıyla bir okuma yapmak istedim. Endişeli miydim? Evet, ama her zaman endişeliydim. Rehber bana sürekli 'Dokunma, dokunma!' diyordu. Ben de elimi çok hızlı bir şekilde içine soktum ve tekrar çıkardım."

ATOM BOMBASINDAN 100 KAT FAZLA…

Kıyaslamak açısından, Çernobil santrali patlamanın ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarından en az 100 kat daha fazla radyasyon yaydı.

Kazadan bu yana binlerce kişi radyasyona maruz kalmaları ve kansere yakalanmaları nedeniyle hayatını kaybetti, kaza anında ise 30 kişi öldü.

Ölüm Kıskacı, Maxwell'in ortaya koyduğu gibi geçerli bir nedenle resmi tur için izin verilen bölgenin dışında bulunuyor.