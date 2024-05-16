Z kuşağının gözünde bunları giyiyorsanız yaşlısınız!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:23

Güncelleme: 16.05.2024 - 15:23

Y kuşağı ile Z kuşağı arasındaki bitmek bilmeyen çekişme, kıyafet tercihlerinden saç stillerine kadar her alanda kendini gösteriyor.

TikTok'ta popüler olan son tartışma ise çorap tercihleri üzerine.

KISA SPOR ÇORAPLARI

Z kuşağının yaygın olarak kullandığı TikTok platformunda, kısa spor çorapları giymenin yaşlılık belirtisi olduğu iddia ediliyor.

Fransız TikTok kullanıcısı Lili Debois, spor salonunda kısa spor çorap giydiği bir videosunu paylaşarak, "Y kuşağı kısa spor çorapları giyiyor" yorumunda bulundu. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu.

'Z KUŞAĞINA AYAK UYDURMAK İÇİN..'

Z kuşağına göre, uzun soket çoraplar daha modern ve genç bir görünüm sağlıyor.

Kısa spor çoraplarından uzun tayt çoraplara geçiş yaptığını belirten bir başka TikTok kullanıcısı, "Z kuşağına ayak uydurmak için kısa spor çorapları emekliye ayırıyorum" diyerek bu modaya uyduğunu açıkladı.

Y KUŞAĞINDAN TEPKİ

Bir TikTok kullanıcısı, "Sonsuza kadar kısa spor çorap giyeceğim, üzgünüm" derken, bir diğeri "Kısa spor çoraplar artık moda değil mi? Neler oluyor?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Uzun çorap giydiği için okulda zorbalığa maruz kalan bazı kullanıcılar ise, bu tercihin kendileri için zor zamanları hatırlattığını belirtti.

Moda dünyasında yaşanan bu çorap savaşı, kuşaklar arasındaki farklılıkları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ancak birçok insan, sadece ellerine gelen ilk çorabı giymeyi tercih ediyor ve bu tartışmaları gereksiz buluyor.