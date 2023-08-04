Ölümcül salgının ardından kedilere koronavirüs hapları verilecek

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:37

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:38

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) binlerce kedinin, "Kedi Enfeksiyoz Peritoniti" olarak da bilinen FIP hastalığı sonucu ölmesinin ardından hükümet harekete geçti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda koronavirüs ilaçlarının, kedileri tedavi etmek için kullanıma sunulacağı duyuruldu.

Açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan preparatların stokları hazır hale getirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

İlaçlar, veterinerlik hizmetleri aracılığıyla tedarik edilecek.

Hayvan aktivistleri, adanın "ölü kedilerden oluşan bir adaya dönüştüğü" uyarısında bulunarak, hastalığın "bir milyonluk kedi nüfusunun büyük bir kısmını öldürmüş olabileceğini" iddia etti.

GKRY Veterinerler Birliği ise, "300 bin kadar kedinin öldüğü" yönündeki haberlerin "abartılı" olduğunu, bu sayının 10 binin altında olduğunu kaydetti.