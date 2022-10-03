Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'Güney Kıbrıs' kararına kınama

03 Ekim 2022 Pazartesi, 19:56

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ı 'Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil eden ABD'ye yönelik bir kınama mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

ABD’nin bu tür adımlarla Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybettiği kaydedilen Bakanlık açıklamasında, "Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir" ifadesine yer verildi.

"ABD TARAF TUTAR HALE GELMİŞTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir. ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, silah ambargosunu kaldırma kararının ardından Güney Kıbrıs’ı “State Partnership” programına dahil ettiğini açıklamıştı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis eğitim ve işbirliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söylemiş, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek'' diye konuşmuştu.