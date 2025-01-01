Ölümleri 2024'e damga vuran isimler... Ne zaman ve nasıl öldüler?
2024 yılında birçok tanınmış siyasetçi, devlet adamı, bilim insanı, toplum önderi ve kültürel çalışmalarla adından söz ettiren önemli kişiler hayatlarını kaybetti. İşte, onlar arasında öne çıkanlar.
Dün gece itibariyle, 2024 yılını geride bırakarak 2025 yılına girdik. Geçen yıl, önemli olayların yanı sıra tanınmış kişilerin yaşam sahnesinden çekilmesi de gündeme damgasını vurdu.
İşte, o kişiler, çalışma alanları ve ölüm nedenleri:
SİYASİ FİGÜRLER
6 Şubat: Şili'nin eski başkanı Sebastián Piñera (2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında görev yaptı), ülkenin güneyinde meydana gelen bir helikopter kazasında 74 yaşında hayatını kaybetti.
28 Şubat: Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun son başkanı Nikolay Ryzhkov, Moskova'da 95 yaşında yaşamını yitirdi.
19 Mayıs: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde meydana gelen bir helikopter kazasında 62 yaşında hayatını kaybetti.
19 Temmuz: Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Hanoi'de 80 yaşında vefat etti.
31 Temmuz: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da gerçekleşen bir İsrail füze saldırısı sonucunda 62 yaşında hayatını kaybetti.
11 Eylül: Peru'nun eski başkanı Alberto Fujimori (1990-2000 yılları arasında görev yaptı), Lima'da 86 yaşında yaşamını yitirdi.
27 Eylül: Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta düzenlenen bir İsrail hava saldırısında 64 yaşında hayatını kaybetti.
31 Aralık: Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. Başkanı (1977-1981) Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kentindeki evinde pazar günü vefat etti.
ASKERİ KİŞİLİKLER
18 Mart: Ay’a uçan 24 ABD astronotundan biri olan ve 1975 Apollo-Soyuz Test Projesi uçuşunun komutanı Thomas P. Stafford, Florida Satellite Beach'te 93 yaşında hayatını kaybetti.
17 Aralık: Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov, Moskova’da düzenlenen bir terör saldırısında 54 yaşında yaşamını yitirdi.
OYUNCULAR, MÜZİSYENLER, YAZARLAR VE SPORCULAR
7 Ocak: Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Alman futbol yıldızı Franz Beckenbauer, Avusturya'nın Salzburg kentinde 78 yaşında vefat etti.
12 Nisan: İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, İtalya'nın Floransa kentinde 83 yaşında hayatını kaybetti.
13 Mayıs: 2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Kanadalı kısa öykü yazarı Alice Ann Munro, Kanada’nın Port Hope kentinde 92 yaşında öldü.
18 Haziran: Fransız oyuncu Anouk Aimée, Paris'te 92 yaşında hayatını kaybetti.
18 Ağustos: Fransız sinema yıldızı, yapımcı ve yönetmen Alain Delon, Fransa’nın Douchy-Montcorbon kentinde 88 yaşında vefat etti.
18 Ağustos: Amerikalı gazeteci ve TV sunucusu Phil Donahue, New York'ta 88 yaşında hayatını kaybetti.
27 Eylül: Harry Potter filmleri ve Downton Abbey dizisiyle tanınan Britanyalı oyuncu Dame Maggie Smith, Londra’da 89 yaşında vefat etti.
3 Kasım: Amerikalı müzik yapımcısı ve besteci Quincy Jones Jr., Los Angeles’ta 91 yaşında hayatını kaybetti.
27 Aralık: Franco Zeffirelli'nin 1968 tarihli Romeo ve Juliet uyarlamasında Juliet rolüyle tanınan Britanyalı oyuncu Olivia Hussey, Kaliforniya’nın Burbank kentinde 73 yaşında öldü.
BİLİM İNSANLARI
1 Ocak: Pascal gibi çeşitli programlama dillerini tasarlayan İsviçreli bilgisayar bilimcisi Niklaus Emil Wirth, İsviçre'nin Zürih kentinde 89 yaşında vefat etti.
22 Ocak: Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunu keşfederek 1978 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaşan Amerikalı fizikçi ve radyo astronomu Arno Allan Penzias, San Francisco'da 90 yaşında öldü.
8 Nisan: Alt atom parçacıklarının kütlesi üzerindeki çalışmalarıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Britanyalı teorik fizikçi Peter Higgs, Edinburgh'da 94 yaşında hayatını kaybetti.
3 Eylül: Yaklaşık 200 nükleer denizaltının genel tasarımcısı olan Sovyet ve Rus bilim insanı ve mühendis Igor Spassky, St. Petersburg’da 97 yaşında vefat etti.
12 Kasım: BASIC programlama dilini ortak geliştiren Amerikalı bilgisayar bilimcisi Thomas Kurtz, New Hampshire’ın Lebanon kentinde 96 yaşında hayatını kaybetti.
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