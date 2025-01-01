Ölümleri 2024'e damga vuran isimler... Ne zaman ve nasıl öldüler?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:06

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:14

Dün gece itibariyle, 2024 yılını geride bırakarak 2025 yılına girdik. Geçen yıl, önemli olayların yanı sıra tanınmış kişilerin yaşam sahnesinden çekilmesi de gündeme damgasını vurdu.

İşte, o kişiler, çalışma alanları ve ölüm nedenleri:

SİYASİ FİGÜRLER

6 Şubat: Şili'nin eski başkanı Sebastián Piñera (2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında görev yaptı), ülkenin güneyinde meydana gelen bir helikopter kazasında 74 yaşında hayatını kaybetti.

28 Şubat: Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun son başkanı Nikolay Ryzhkov, Moskova'da 95 yaşında yaşamını yitirdi.

19 Mayıs: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde meydana gelen bir helikopter kazasında 62 yaşında hayatını kaybetti.

19 Temmuz: Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Hanoi'de 80 yaşında vefat etti.

31 Temmuz: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da gerçekleşen bir İsrail füze saldırısı sonucunda 62 yaşında hayatını kaybetti.

11 Eylül: Peru'nun eski başkanı Alberto Fujimori (1990-2000 yılları arasında görev yaptı), Lima'da 86 yaşında yaşamını yitirdi.

27 Eylül: Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta düzenlenen bir İsrail hava saldırısında 64 yaşında hayatını kaybetti.

31 Aralık: Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. Başkanı (1977-1981) Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kentindeki evinde pazar günü vefat etti.

ASKERİ KİŞİLİKLER

18 Mart: Ay’a uçan 24 ABD astronotundan biri olan ve 1975 Apollo-Soyuz Test Projesi uçuşunun komutanı Thomas P. Stafford, Florida Satellite Beach'te 93 yaşında hayatını kaybetti.

17 Aralık: Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov, Moskova’da düzenlenen bir terör saldırısında 54 yaşında yaşamını yitirdi.

OYUNCULAR, MÜZİSYENLER, YAZARLAR VE SPORCULAR

7 Ocak: Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Alman futbol yıldızı Franz Beckenbauer, Avusturya'nın Salzburg kentinde 78 yaşında vefat etti.

12 Nisan: İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, İtalya'nın Floransa kentinde 83 yaşında hayatını kaybetti.

13 Mayıs: 2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Kanadalı kısa öykü yazarı Alice Ann Munro, Kanada’nın Port Hope kentinde 92 yaşında öldü.

18 Haziran: Fransız oyuncu Anouk Aimée, Paris'te 92 yaşında hayatını kaybetti.

18 Ağustos: Fransız sinema yıldızı, yapımcı ve yönetmen Alain Delon, Fransa’nın Douchy-Montcorbon kentinde 88 yaşında vefat etti.

18 Ağustos: Amerikalı gazeteci ve TV sunucusu Phil Donahue, New York'ta 88 yaşında hayatını kaybetti.

27 Eylül: Harry Potter filmleri ve Downton Abbey dizisiyle tanınan Britanyalı oyuncu Dame Maggie Smith, Londra’da 89 yaşında vefat etti.

3 Kasım: Amerikalı müzik yapımcısı ve besteci Quincy Jones Jr., Los Angeles’ta 91 yaşında hayatını kaybetti.

27 Aralık: Franco Zeffirelli'nin 1968 tarihli Romeo ve Juliet uyarlamasında Juliet rolüyle tanınan Britanyalı oyuncu Olivia Hussey, Kaliforniya’nın Burbank kentinde 73 yaşında öldü.

BİLİM İNSANLARI

1 Ocak: Pascal gibi çeşitli programlama dillerini tasarlayan İsviçreli bilgisayar bilimcisi Niklaus Emil Wirth, İsviçre'nin Zürih kentinde 89 yaşında vefat etti.

22 Ocak: Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunu keşfederek 1978 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaşan Amerikalı fizikçi ve radyo astronomu Arno Allan Penzias, San Francisco'da 90 yaşında öldü.

8 Nisan: Alt atom parçacıklarının kütlesi üzerindeki çalışmalarıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Britanyalı teorik fizikçi Peter Higgs, Edinburgh'da 94 yaşında hayatını kaybetti.

3 Eylül: Yaklaşık 200 nükleer denizaltının genel tasarımcısı olan Sovyet ve Rus bilim insanı ve mühendis Igor Spassky, St. Petersburg’da 97 yaşında vefat etti.

12 Kasım: BASIC programlama dilini ortak geliştiren Amerikalı bilgisayar bilimcisi Thomas Kurtz, New Hampshire’ın Lebanon kentinde 96 yaşında hayatını kaybetti.