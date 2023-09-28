Kadın katili hapishanede öldürüldü

Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:03

ABD'nin Teksas eyaletinde, 91 yaşındaki bir kadının kendisine saldırdığı ve bu saldırıdan kurtulduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Billy Chemirmir adındaki seri katil tutuklandı. Billy Chemirmir, 2016 ila 2018 yılları arasında 22 yaşlı kadını öldürdüğü ortaya çıktı ve Teksas hapishanesine gönderildi.

İki kez ölümcül cinayet suçundan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alan Chemirmir, Teksas eyalet hapishanesindeki hücresinde ölü bulundu.

Yetkililer, Chemirmir'in aynı hücrede yattığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü haricinde bilgi vermedi.

Hapishane yetkilileri, olaya ilişkin yorum yapmamaları konusunda uyarıldı.