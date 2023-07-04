Teksas'ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:34

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişinin öldüğü ve sekiz kişinin de yaralandığı açıklandı.

Fort Worth Polis Departmanı'nın cinayet biriminden yapılan açıklamaya göre, saldırıdan etkilenen on kişinin yetişkin, birinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

Polis, memurların Como mahallesinin Horne Caddesi bölgesindeki bir otoparkta birden fazla kişinin vurulduğunu tespit ettiğini söyledi.

Yetkililer, birkaç yaralanın özel araçlarla yerel hastanelere getirildiğini, diğerlerinin ise ambulansla taşındığını söyledi. Bir yaralanın olay yerinde öldüğü açıklandı.

Polis memuru Shawn Murray, "Bir silahlı saldırı yaşadık. Görünüşe göre vurulan birden fazla kurbanımız var. Muhtemelen üçü Harris Southwest'e nakledildi. Beş kurban daha John Peter Smith'e nakledildi" dedi.

Murray, polis olaya müdahale ettiğinde mahallede büyük bir kalabalık olduğunu belirterek, "Como mahallesinde 3 Temmuz geleneksel olarak büyük bir kutlamadır. Geçit törenlerini yaparlar ve 3 Temmuz akşamı mahalle olarak toplanır ve bir araya gelirler" diye konuştu.

Polis, "silahlı saldırının çete bağlantılı mı, aile içi bir anlaşmazlık mı yoksa başka bir şey mi" olduğunu söylemek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Geçen yıl Illinois Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz geçit töreninde silahlı bir kişi ateş açmış, 8 ila 85 yaşları arasında yedi kişiyi öldürmüş ve onlarca kişiyi de yaralamıştı.