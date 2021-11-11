‘Omega’ adı verildi: Yeni varyantlar için harekete geçildi
Dünyada ilk kez, Covid-19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına karşı hazırlanmak için tatbikat düzenlenecek.
İsrail, dünyada ilk kez ülkesini Covid-19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına karşı hazırlamak için tatbikat düzenleyecek. İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin bir sonraki yeni tip koronavirüs salgınına ne ölçüde hazır olduğunu test etmek üzere bugün bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu.
Başbakanlığın 'savaş oyunu' formatında düzenleneceğini açıkladığı tatbikata, bir sonra çıkacak Covid-19 varyantına verilmesi beklenen 'Omega' adı verildi.
“EŞİĞİNDEYİZ”
Sputnik’in Jerusalem Post’tan aktardığına göre, Başbakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada, "İsrail devleti mükemmel durumda. 4. dalgayı yendik ve Delta'yı geride bırakmanın eşiğindeyiz" dedi.
Bennett, "Dünyanın bazı yerlerinde koronavirüs durumu kötüleşirken, İsrail güvende ve emniyette. Bunu sürdürmek ve günlük rutinlerimize devam edebilmek için nabzımızı yoklamalı ve her türlü senaryoya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.
UZMANLAR UYARIDA BULUNUYOR
Tatbikatta, salgına karşı sağlık, hukuk, ekonomi, iç güvenlik, seyahat ve iletişim alanlarında ne kadar hazır olunduğu ve toplantıların, karantinanın, etkinliklerin ve turizmin nasıl yönetileceğine ilişkin belirli politikalar değerlendirilecek.
İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın ülkede son 24 saatte yalnızca 475 vaka kaydedildiği ve ağır hastaların sayısının 150'nin altına düştüğünü açıklamasına rağmen uzmanlar kışın başka bir dalganın daha ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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