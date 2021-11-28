Omicron mutasyonu alarmı: Japonya’dan karantina kararı
Japonya’da hükümet, Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle zorunlu karantina tedbiri uygulanacak ülkeler listesine Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı da ekledi.
Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı sınır tedbirlerini artırdı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, daha önce Botsvana, Esvatini, Lesoto, Namibya, Güney Afrika veya Zimbabve'den dönen yolculara yönelik uygulanma kararı alınan zorunlu karantina tedbirinin üç ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.
Bugün itibarıyla Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan Japonya'ya gelen yolcuların da 10 gün süreyle hükümet tarafından belirlenen tesislerde gözetim altında tutulacağı belirtilirken, önlem kapsamında yolculara varıştan sonraki üçüncü, altıncı ve onuncu günde Covid-19 testi uygulanacağı kaydedildi.
OMICRON MUTASYONU ALARMI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Covid-19'un yeni mutasyonu B.1.1.529 dünyayı alarma geçirmiş, birçok ülke daha bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyonun görüldüğü bölgelerden gelen yolculara yönelik tedbirleri artırma kararı almıştı.
Son gelişme ile Japonya'nın Omicron varyantı nedeniyle zorunlu karantina uyguladığı ülkelerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.
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