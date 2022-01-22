Omicron, pandeminin sonunu getirecek mi?

22 Ocak 2022 Cumartesi, 15:20

İlk olarak Güney Afrika’dan yayılan Omicron varyantı, dünya genelinde vaka rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Swansea Üniversitesi’nde halkın koronavirüse karşı tutum ve davranışları konusunda araştırmacı olan Simon Williams, CNN’e verdiği demeçte, "Omicron ile ilgili endişe seviyeleri önceki varyantlardan daha düşük olarak ölçüldü. Covid’in korku faktörü daha düşük" dedi. Williams, Omicron’un önceki varyantlara kıyasla daha az ciddiye alındığını söylerken, bireylerin sonunda enfekte olacağı algısının, bu rahatlamaya neden olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, Omicron’un dünyanın büyük bir kısmına "bir bağışıklık katmanı" sağladığını belirtirken, Covid-19’u grip gibi 'endemik' bir aşamaya yaklaştırdığına dikkat çekti.

"PANDEMİ, ENDEMİK HALE GELİYOR"

CNN International'a açıklamalarda bulunan İngiltere’deki London School of Hygiene and Tropical Medicine’de bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi profesörü David Heymann, "Benim görüşüme göre, pandemi endemik hale geliyor ve diğer virüslerde olduğu gibi bir süre daha endemik kalmaya devam edecek" dedi.

Bilim insanları, yeni varyantın 'beklenmeyen' özelliklerinin daha ciddi bir halk sağlığı riski oluşturabileceği ve pandeminin sonunu geciktirebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Heymann, aşılamanın düşük olduğu birçok ülkenin, mevcut Omicron dalgası nedeniyle sağlık sistemlerinde sorun yaşayabileceğini de vurguladı.

"OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ"

Edinburgh Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık profesörü Mark Woolhouse ise "çoğu insanın çocukken, muhtemelen birden çok kez enfekte olacağını ve bu enfeksiyonların, biriktikçe bir bağışıklık oluşturacaklarını" söyledi.

Woolhouse, bir İskoç çalışmasına atıfta bulunurken, "Omicron’da, Delta’ya kıyasla hastaneye yatış riskinde üçte iki azalma görüldü. Güney Afrika’dan ayrı bir gazete aynı rakamı yüzde 80 olarak veriyor. Dünyanın yarısından fazlası artık virüse veya aşıya maruz kaldı. Oyunun kuralları virüsün bakış açısından değişti" ifadelerini kullandı.