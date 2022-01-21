Üçüncü doz koronavirüs aşısı Omicron’a karşı 2,5 kat daha fazla koruma sağlıyor

21 Ocak 2022 Cuma, 11:52

The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, üçüncü doz Covid-19 aşısı koronavirüsün Omicron varyantını etkili bir şekilde nötralize edebilen antikorların seviyesini artırıyor.

İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden (NIHR) araştırmacılar, AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech aşısından yalnızca iki doz almış kişilerde üretilen antikorların, Alfa ve Delta varyantları ile karşılaştırıldığında Omicron'u daha az nötralize edebildiğini buldular.

Ancak bilim insanları, ikinci dozu takip eden ilk üç ayda antikor seviyelerinin düştüğünü, ancak üçüncü bir "güçlendirici" dozun, Omicron varyantını etkili bir şekilde nötralize eden antikor seviyelerini yükselttiğini buldu.

ANTİKOR SEVİYELERİ 2,5 KAT YÜKSELDİ

Bununla birlikte çalışmada, üç dozun tamamı için Pfizer/BioNTech aşısı almış kişilerde, genel olarak antikor seviyeleri, iki doz aşıya kıyasla Omicron'a karşı yaklaşık 2,5 kat daha yüksek olduğu görüldü.

NTV'de yer alan habere göre, her iki aşıdan iki doz alan ve daha önce Covid-19 semptomları olduğunu bildiren kişilerde, geçmişte hastalık semptomları olmayanlara kıyasla, Omicron'a karşı daha yüksek antikor seviyeleri de bulundu.

Diğer taraftan araştırmacılar, antikor seviyelerinin tek başına aşının etkinliğini tahmin etmese de, şiddetli Covid-19’a karşı çok iyi bir koruma göstergesi olduğunu belirtti. Çalışma, antikorları ölçülebilir seviyelere çıkarmak ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma miktarını en üst düzeye çıkarmak için üç doz Covid-19 aşısının gerekli olduğunu doğruladı.

NIHR'nin UCLH Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar danışmanı olan Emma Wall, "Aşı merkezlerinin dışında sıraya giren insanlara, kendilerini Omicron'dan korumanın en iyi yolunun aşı güçlendirici olduğu konusunda güvence verilmelidir. Henüz üçüncü bir doz, hatta ilk doz aşısını yaptırmamış insanlar için çok geç değil" dedi.

Öte yandan araştırmacılar, çalışmaya katılan 364 kişiden alınan 620 kan örneğini analiz etti.

Antikorların, Omicron da dahil olmak corona virüsün farklı varyantlarına karşı "nötralize edici antikorlar" olarak adlandırılan virüsün hücrelere girişini bloke etme yeteneğini test ettiler.

SENTETİK ANTİKOR'UN OMİCRON'UN NÖTRALİZE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar ayrıca, koronavirüs varyantlarına karşı nötralize edici aktiviteye sahip olup olmadıklarını test etmek için şu anda Covid-19 tedavisi için kullanılan sentetik nötrleştirici antikorları da dahil ettiler.

Ekip, şiddetli Covid-19 geliştirme riski altındaki hastaları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan yakın zamanda onaylanmış bir sentetik monoklonal antikor olan Xevudy'nin (sotrovimab) Omicron varyantını nötralize edebildiğini buldu.

UCLH Araştırma Direktörü Bryan Williams, "Şu anda belirli hastaları tedavi etmek için kullandığımız sentetik antikorların en azından bazı versiyonlarının bu yeni varyanta karşı etkili olabileceğini gösteren gerçekten önemli erken verilerimiz var” diye konuştu.

Francis Crick Enstitüsü'nden David LV Bauer, Omicron'un Alpha ve Delta gibi diğer yeni varyantlardan önemli ölçüde daha fazla mutasyona sahip olmasına rağmen, çalışmanın güçlendiricilerin bağışıklık sistemini onunla mücadele edebilecek geniş bir tepki vermeye zorladığını gösterdiğini söyledi.

Wall, "Bu yeni varyant, iki aşı dozuyla uygulanan bağışıklık blokajının üstesinden gelebilir, ancak üçüncü dozu takiben, nötralize etme aktivitesi insanların büyük çoğunluğunda sağlamdır.Üçüncü bir doz, bağışıklık savunmanızı yükselterek virüsün ciddi Covid-19’a neden olmasını zorlaştırıyor" dedi.