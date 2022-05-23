On beş yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas: Çavuşoğlu ve Dönmez'den İsrail’e kritik ziyaret

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Uzun yıllar boyunca çeşitli seviyelerde gerilimlerin yaşandığı Türkiye-İsrail ilişkilerinde bu yılın başından itibaren normalleşme adımları hızlanmış, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un mart ayında gerçekleştiridiği Türkiye ziyareti, ilişkilerdeki olumlu havayı üst seviyeye taşımıştı. Herzog’un Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde kararlaştırılan Türkiye’den bakan düzeyinde İsrail ziyareti bu hafta gerçekleşiyor. Çavuşoğlu, Dönmez’le birlikte yarın İsrail’e hareket edecek. İki bakan, Türk diplomasisinde gelenek olduğu üzere İsrail’le birlikte Filistin’i de ziyaret edecek. Çavuşoğlu ve Dönmez yarın ilk olarak Filistin’i ziyaret edecek, 25 Mayıs’ta ise İsrail’de mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Mavi Marmara kriziyle 2010’da tarihinin en büyük gerilimini yaşayan, 2016’daki yumuşamayla karşılıklı büyükelçilerin atandığı Türkiye-İsrail ilişkileri, 2018’de ABD’nin İsrail’deki elçiliğini Kudüs’e taşıma kararı sonrası yaşanan gerilimden bu yana maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor. Çavuşoğlu’nun İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmesinin ana gündem maddesi, iki ülke arasında büyükelçilerin karşılıklı olarak yeniden atanması olacak. İsrail’le normalleşmenin ilk olarak gündeme geldiği geçen yıldan bu yana Türkiye’nin İsrail’e büyükelçi atayacağı iddiaları zaman zaman gündeme gelse de büyükelçi ataması yapılmadı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Türk bakanların İsrail ziyaretinin bir diğer gündem maddesi de enerji işbirliği olacak. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ardından Doğu Akdeniz’de İsrail açıklarındaki sahalardan çıkan doğalgazın, Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması uluslararası medyada yoğunlukla tartışılıyor. İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması konusunda yakın dönemde somut bir gelişme beklenmese de Türk bakanların ziyareti, bu tür projeler için ihtiyaç duyulan iki ülke arasında karşılıklı güvenin oluşturulması için ilk adım niteliğinde olacak. Çavuşoğlu ve Dönmez’in İsrail ziyareti, 15 yıl sonra Türkiye’den Tel Aviv’e bu düzeyde yapılan ilk ziyaret olacak.