15 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Çarşamba günü ise İsrail’e giderek mevkidaşı ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.
Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.
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