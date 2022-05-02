AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Herzog, Erdoğan'ın ve Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Herzog, Erdoğan'ın ve Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Açıklama, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Herzog, her iki milletin de menfaati için iş birliği içinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.
Ayrıca Erdoğan'ın İsrail'in bağımsızlık günü münasebetiyle Herzog'a tebrik mektubu yolladığı belirtiliyor.
Erdoğan mektupta şu ifadeleri kullanıldı:
Mart ayında ülkemizi ziyaretinizle ilişkilerimizde müjdelenen yeni dönemde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin karşılıklı ulusal çıkarlarımıza, bölgesel barış ve istikrara hizmet edecek şekilde gelişeceğine yürekten inanıyorum. Bu fırsatı değerlendirerek sizin Bu fırsatı değerlendirerek, sizin sağlık ve mutluluğunuzla İsrail halkının esenliği ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.
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