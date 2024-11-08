One Direction üyelerinden Liam Payne'in ölümünde yeni gelişme: 3 kişi suçlandı!
One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne'nin Brezilya’da bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi suçlandı.
Brezilyalı yetkililere göre, Payne'in yanında bulunan bir kişi, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu temini ile suçlanıyor. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu temini ile suçlandı. Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.
Olaydan sonra yapılan incelemelerde, şarkıcının otel odasında uyuşturucu maddeler ve zarar görmüş eşyalar bulundu. Yapılan otopsi sonucunda, Payne’in vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç tespit edildi. Polisin soruşturma kapsamında, Buenos Aires'te 9 eve operasyon düzenlendiği ve şarkıcının kırık laptopu ile diğer cihazlarını incelediği kaydedildi.
Payne’in ölümünün ardından, eski eşi Cheryl, One Direction grubunun diğer üyeleri ve yapımcı Simon Cowell gibi ünlülerden taziye mesajları paylaşıldı.
Grup üyeleri Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Harry Styles ortak bir açıklama yaparak, Payne’in kaybı nedeniyle ‘tamamen yıkıldıklarını’ ve onu ‘çok özleyeceklerini’ ifade etti.
Binlerce fan, İngiltere ve dünya çapında düzenlenen anma etkinliklerinde Payne'i andı.
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