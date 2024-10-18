One Direction grubunun üyesi Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:37

Güncelleme: 18.10.2024 - 16:43

31 yaşındaki ünlü şarkıcı Liam Payne, Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te konakladığı CasaSur Palermo Hotel'in 3. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne’in ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı.

Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. Otopsi bulgularında, şarkıcının düşmeden önce yarı veya tam baygın olabileceği belirtildi.

MADDE ETKİSİ ALTINDA OLABİLİR

Payne’in ölümünün "şüpheli" olarak değerlendirildiği raporda, olay sırasında yalnız olduğu ve madde etkisi altında olabileceği ifade edildi. Adli tıp uzmanları, Payne'in vücudunda tespit edilen 25 farklı yaralanmanın, yüksekten düşme sonucu meydana gelen yaralanmalarla uyumlu olduğunu belirtti. Kafatası ve beyin yaralanmalarının ölümüne doğrudan neden olduğu, vücudundaki iç ve dış kanamaların da ölüm mekanizmasına katkıda bulunduğu açıklandı.

KENDİNİ KORUMA REFLEKSİ YOKTU

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Payne’in düşüş anında kendini korumaya yönelik bir refleks göstermemiş olması. Ayrıca, otel odasında yapılan incelemelerde uyuşturucu ve alkollü içecekler bulunurken, çeşitli mobilyaların da tahrip edildiği görüldü.

Son olarak, Payne’in vücudunda herhangi bir kötü muameleye işaret eden bir bulguya rastlanmadığı ve ölümüne başka bir kişinin karıştığına dair kanıt bulunmadığı raporda yer aldı. Olay, yetkililer tarafından şüpheli ölüm kapsamında araştırılmaya devam ediliyor.