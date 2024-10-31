One Direction'un yıldızı Liam Payne'in ölmeden önce seslendirdiği şarkı yayımlanacak
Eski One Direction üyesi Liam Payne’in Arjantin’deki otel balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, ölümünden önce seslendirdiği yeni şarkısı ‘Do No Wrong’ 1 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.
Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne’in ölmeden önce seslendirdiği şarkı müzikseverlerin ve hayranlarının beğenisine sunulacak.
One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne'in ölümünden önce seslendirdiği yeni şarkısı, ‘Do No Wrong’ adlı şarkısı 1 Kasım'da yayınlanacak.
Söz yazarı Sam Pounds, şarkının Liam'ın kaybının yasını tutan sevdiklerine ve hayranlarına iyileştirici bir güç sağlamasını umduğunu söyledi.
Etiketler: #Liam Payne’ #One Direction
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