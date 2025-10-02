OnlyFans fenomeni çifte cinayet soruşturmasında gözaltına alındı

Meksika’da, iki Kolombiyalı müzisyenin öldürülmesiyle bağlantılı olarak OnlyFans fenomeni Angie Miller (gerçek adı Angélica Yetsei Torrini León) gözaltına alındı.

31 yaşındaki Bayron Sánchez Salazar (B-King) ve 35 yaşındaki Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown), 16 Eylül’de Mexico City’de spor salonuna gitmek üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

Ertesi gün başkent yakınlarında parçalanmış halde bulunan cesetleri, 29 Eylül’de kimlik tespitinin ardından kamuoyuna duyuruldu.

Savcılık, iki müzisyenin öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

KARTEL ŞÜPHESİ

Olay yerinde, Meksika’daki en büyük altı kartelden biri olan ve ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilen La Familia Michoacana imzalı bir mesaj bulundu.

Bu durum cinayetlerin uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu şüphesini güçlendirdi.

29 yaşındaki Miller, müzisyenlerin kaybolmadan önce nereye gideceklerini bilen az sayıda kişiden biri olduğu için 23 Eylül’de Meksika Eyaleti Kaçırma ile Mücadele Genel Koordinatörlüğü tarafından gözaltına alındı. Ancak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Miller’ın neden gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, El País gazetesine göre fenomen, soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Miller, kayıp oldukları gün Instagram’da takipçilerine çağrı yaparak Salazar ve Herrera’nın bulunması için destek istemişti.

İki müzisyenin ölümünün ardından da sosyal medyada partnerine veda mesajı paylaştı:

“Müziğin sana huzur getirsin. @bkingoficial @regioclownn”

Salazar’ın menajeri Juan Camilo Gallego, müzisyenlerin Meksika’ya ilk kez konser için gittiğini ve 17 Eylül’de Kolombiya’ya dönmek üzere biletlerinin bulunduğunu söyledi. Herrera’nın ise yıllardır Mexico City’de yaşadığı belirtildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, cinayetlerin ardından ABD’nin uyuşturucuyla mücadele politikalarını hedef aldı:

“Uluslararası mafyayı güçlendiren, insanlığa ve Latin Amerika’ya dayatılan bu aptalca savaş, gençlerimizi öldürüyor.”