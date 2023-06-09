OnlyFans hesabı ortaya çıkınca işte atılan öğretmen: 'İdarecim teşvik etti...'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:28

İngiltere'de bir lise öğretmeni, OnlyFans'ta çıplak fotoğraflarını sattığının tespit edilmesinin ardından okul yönetimi tarafından işten atıldı.

Olaya konu olan öğretmen Sara J. savunmasında, fen bilgisi öğretmeni olarak düzenli bir işi olmasına rağmen kazandığı paranın kendisine yetmediğini ve daha fazla gelir elde etmek için bu işe yöneldiğini söyledi.

Sara J. ayrıca, kendisini idarecisinin teşvik ettiğini iddia etti.

Ancak bu savunma kendisini kurtarmaya yetmeyince, İnternet üzerinden 8 bin sterlin (yaklaşık 235 bin TL) toplamayı hedefleyen bir bağış kampanyası başlattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, işler Sara'nın umduğu kadar iyi gitmiyor, zira bu satırların yazıldığı vakitlerde "sadece 16 sterlin" toplayabildi.

"İDARECİMİN TEŞVİKİYLE..."

Bağış kampanyası metninde şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba! Ben Sara! İkizleri olan bekar bir anneyim. İdarecimin teşvikiyle bir Onlyfans Hesabı açtığım için işimden haksız yere kovuldum. Bu zor dönemi atlatırken kendime ve ikizlerime destek olmak için para topluyorum..."

Sara, Daily Star'a demecinde, "İdarecim, kovulmamdan günler önce, ikimizin de birer Onlyfans profili oluşturarak iç çamaşırlarımızı satabileceğimizi söylemişti" dedi.

Habere göre, bağış kampanyasında aradığını bulamayan ve işten 'haksız' yere çıkarıldığını iddia eden Sara şimdilerde, eski işyeriyle 'kıdem tazminatı' mücadelesine girmeye hazırlanıyor.