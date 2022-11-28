Porno yüzünden işini kaybeden öğretmen, OnlyFans'ten de kovuldu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:53

ABD'nin Arizona eyaletindeki Thunderbolt Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmenliği yapan Samantha Peer'ın OnlyFans'te pornografik içerikler paylaştığı geçen ay ortaya çıkmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Peer'ın başka bir okulda öğretmen olan eşi Dillon Peer'la müstehcen görüntülerini platforma yüklediği belirlenmişti.

İkilinin ayrıca Thunderbolt Ortaokulu'nda da bazı görüntüler kaydettiği tespit edilmişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Hakkında soruşturma başlatılan kadın, ilk başta idari izne çıkarılsa da baskılara dayanamayıp 31 Ekim'de istifa etmişti. Dillon Peer da bundan birkaç gün sonra işini kaybetmişti.

Peer yaptığı açıklamada maaşlarının çok düşük olduğunu ve bu yüzden OnlyFans'te içerik ürettiklerini ifade etmişti.

TIKTOK'TAKİ HESABI DA KAPATILDI

Kadın ayrıca öğrencilerin ve meslektaşlarının içeriklerini görmemesi için Arizona'daki kullanıcıların OnlyFans hesabına abone olmasını engellediğini söylemişti. Ancak buna rağmen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada Khloe Karter adını kullanan kadın, TikTok'taki eski hesabının yasaklandığını açıkladı.

ONLYFANS'TE ARTIK YASAKLI

Peer ayrıca attığı tweet'te OnlyFans'ın da iki hesabını yasakladığını ve yeni bir profil oluşturamadığını açıkladı. Abonelerine ücretlerinin geri yatırıldığını bildiren Peer, takipçilerine “Şimdi nereye katılmalıyım?” diye sordu.

OnlyFans'le temasa geçen Fox News, platformun kamuya açık bir mekanda müstehcen içerik kaydını yasaklayan kuralına işaret ettiğini bildirdi.