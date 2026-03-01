OPEC+’tan beklenenden yüksek üretim artışı kararı

OPEC+ petrol kartelinin kilit üyeleri, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları sonrası Orta Doğu’da yükselen gerilimin enerji piyasalarına etkisinin tartışıldığı dönemde, üretim kotasında beklenenden daha yüksek bir artışa gitme kararı aldı.

İttifak içinde “Gönüllü Sekizli” (V8) olarak bilinen ve Suudi Arabistan ile Rusya’nın yanı sıra Körfez ülkelerini de kapsayan grup, günlük petrol üretimini 206 bin varil artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamada, söz konusu üretim ayarlamasının nisan ayında uygulanacağı bildirildi.

OPEC+ açıklamasında İran-İsrail gerilimine doğrudan atıf yapılmadı. Kararın gerekçesi olarak “istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve mevcut sağlıklı piyasa temelleri” gösterildi.

Toplantı öncesinde piyasa uzmanları, üretim artışının günlük yaklaşık 137 bin varil seviyesinde olmasını bekliyordu.

Uzmanlar, özellikle İran’ın dünya deniz yoluyla taşınan petrolünün yaklaşık dörtte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı hedef alması ihtimalinin enerji piyasaları açısından en büyük risklerden biri olduğuna dikkat çekiyor.