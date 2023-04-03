OPEC ülkeleri petrol üretimini azaltacak

BAE, Umman, Kuveyt, Irak ve Cezayir, diğer OPEC+ ülkeleriyle birlikte 2023 sonuna kadar petrol üretimini azaltmak için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:28
OPEC ülkeleri petrol üretimini azaltacak
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BAE, Umman, Kuveyt, Irak ve Cezayir, diğer OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde Mayıs ayından 2023 sonuna kadar petrol üretimini azaltacak.

BAE devlet ajansı WAM'a göre, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui, ülkenin petrol üretimini 144 bin varil azaltacağını açıkladı.

Umman Enerji Bakanlığı üretimi günlük 40 bin varil, Kuveyt Petrol Bakanlığı ise günlük 128 bin varil azaltacağını söyledi. 

Cezayir Petrol Bakanlığı üretimi 48 bin varil ve son olarak Irak Petrol Bakanlığı ise petrol üretimini 211 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi devlet ajansı SPA daha önce Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacağını bildirmişti.


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