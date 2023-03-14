OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, Şubat ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 117 bin varil/gün artarak 28,92 milyon varil/gün olarak gerçekti. Toplam petrol üretimi içinde OPEC'in pazar payı 28,4 oldu.
OPEC dışı petrol arzı ise şubat ayında 0.5 milyon varil/gün artarak 73 milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 milyon varil/gün arttı.
STOKLAR ŞUBATTA 26 MİLYON VARIL ARTTI
2022 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 2,5 milyon varil/gün olarak devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 99,58 milyon varil/gün olduğunu tahmin etti.
OPEC, 2023 yılında küresel petrol talebinin 2 milyon varil/gün artarak 101,90 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.
Ocak ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Kasım ayında 2,7 milyon varil artışla 2 milyar 768 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyon varil artarken, son 5 yılın ortalamasının 137 milyon varil altında gerçekleşti.
Kasım ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 3,5 gün altında 59,5 gün oldu.
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