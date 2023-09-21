Operasyonda patlama: 1'i polis 2 ölü

Macaristan’da polis operasyonu sırasında meydana gelen patlamada 1’i polis toplam 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:25
Operasyonda patlama: 1'i polis 2 ölü
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Macaristan’ın Esztergom kentinde düzenlenen polis operasyonu sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, 1’i polis toplam 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Macar basınında yer alan haberlerde, patlamanın bir evde meydana geldiği aktarılarak, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, görev sırasında hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı diledi.


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Macaristan patlama Operasyon

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