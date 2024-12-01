Operasyonu duyurmuşlardı: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat merkezinde

Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 20:45

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ederken, yeni bir saldırı dalgası geldi.

SMO (Suriye Milli Ordusu) Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında "Özgürlük Şafağı Operasyonu" başlattığını duyurdu.

SMO'nun ayrıca, "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kestiği" öğrenilmişti.

İLÇE MERKEZİNE HAKİM OLDU

AA'nın aktardığı bilgilere göre, Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezine hakim olurken dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

SMO'nun Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG ile çatıştığı ve ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini kontrol altına aldığı belirtildi.

Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kontrolüne alan SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor. Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birliklerinin, arama tarama faaliyetlerine de başladığı aktarıldı.

TEL RIFAT

Suriye İç Savaşı sırasında Tel Rıfat 2012'de Özgür Suriye Ordusu, 2014'te terör örgütü IŞİD ve 2015'te cihatçı İslam Cephesi tarafından ele geçirildi. Bu süre zarfında kasaba Suriye hükûmeti ve müttefikleri tarafından birkaç kez bombalandı. Tel Rıfat, şehirdeki üç sağlık tesisini de tahrip eden ağır Rus hava saldırılarının ardından 16 Şubat 2016'da terör örgütü YPG/PKK tarafından ele geçirildi.

12 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristler, kentin civarındaki Deyr Cemâl ile Kefer Neye kasabalarını Suriye ordusuna devretti.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat'ta, Suriye ordusuna ait Minnag askeri hava üssüne de ev sahipliği yapıyor.

4 bin teröristin barındığı belirtilen Tel Rıfat'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik saldırılarda kullanıldığı biliniyor.

Mart 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirmişti.