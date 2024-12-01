Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan yeni açıklama: 'Güç kullanarak yeneceğiz'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Halep ve İdlib'deki çatışmalara ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Suriye'nin resmi devlet medyasında yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"TERÖRİZM ANCAK GÜÇ DİLİNDEN ANLAR"
Buna göre, Esad, Ganba ile görüşmesinde "isyancıları güç kullanarak yeneceklerini" dile getirirken, “Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Esad, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Esad ve Nahyan'ın Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldıkları bildirilmiş ve "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm teröristlere ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verilmişti.
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