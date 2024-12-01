Sudani ile Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede özellikle Suriye'de yaşanan son olaylar ve bölgesel gelişmelerle İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği suçlar ele alındı.
İki lider, Gazze'deki savaşı durdurmak ve Suriye'deki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek şekilde kötüleşmesini önlemek için bölgedeki tüm ülkeler arasında çabaların sürdürülmesi ve koordine edilmesinin önemini vurguladı.
Irak Başbakanı Sudani, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bugün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.
Etiketler: #Muhammed Şiya el-Sudani #Mesud Pezeşkiyan
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Esad'dan ilk açıklama!
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- HTŞ ve tesadüf!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!
- Gözlerini buraya dikmişler!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti
- Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı