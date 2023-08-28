Öpücük skandalına başkanın annesi de katıldı: Açlık grevine başladı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:51

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:51

İspanya futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'in annesi, kendisini bir kiliseye kapatarak, oğluna yapılan "insanlık dışı muameleyi" protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, federasyon başkanının annesi Angeles Bejar, açlık grevinin "hak etmediği bir olay sebebiyle oğluna karşı yürütülen insanlık dışı ve kanlı ava çözüm bulunana kadar" süreceğini söyledi.

Rubiales'in annesi Bejar, İspanya'nın güneyindeki Motril kentinde bulunan Divina Pastora kilisesine kapandı. Kilise rahibinin ayrılmasının ardından kız kardeşiyle birlikte orada kalmaya karar verdi.

UZAKLAŞTIRILMA CEZASI VERİLDİ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadın Milli Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu seromonisinde öpmesinin ardından cezaya çarptırıldı.

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e hakkındakı soruşturma nedeniyle 90 gün süreyle görevinden ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırılma cezası verildiğini açıkladı.

OYUNCULAR MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALDI



İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales yaşanan bu olayların ardından görevinden istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in FIFA Kadınlar Dünya Kupası kutlamalarında futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi nedeniyle maçlara çıkmama kararı almıştı.