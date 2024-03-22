Orban tarih verdi: 'Batılı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderecek'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:07

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:07

NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi tartıştığı bir dönemde NATO'da önemli bir yere sahip Macaristan'dan kritik bir açıklama geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, Macaristan merkezli Radyo Kossuth'a demeç veren Orban konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"2-3 ay önce hayal edilmesi imkansız olan bir şey, 2-3 ay sonra gündelik bir olay haline geliyor. Almanların Ukrayna'ya öldürücü silahlar göndermeye hazır olmadıklarını, ekipman ve kask göndermeyi tercih ettiklerini söylediğini hatırlıyorum. Şimdi ise Almanya'nın Moskova'yı vurabilecek füze sistemlerini Ukrayna'ya vermesi gerektiğini konuşuluyor."

Brüksel'deki politikacıların Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında kendi savaşlarını yürüttüğünü ve AB'nin başkentinde savaş atmosferinin, savaş söyleminin ve savaş mantığının hakim olduğunu vurgulayan Orban, Budapeşte'nin ise sağduyuyu tercih ettiğinin altını çizdi.

Orban, Macaristan'ın çatışmanın bir taraf seçme zorunluluğu bulunan bir futbol maçı olmadığına inandığını da vurguladı.