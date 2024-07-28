Orban'dan 'yeni dünya düzeni' uyarısı: Türkiye'nin politikasına dikkat çekti!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:24

Güncelleme: 28.07.2024 - 13:24

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar STK'ları ve Romanya'daki Macar azınlık örgütleri tarafından Baile-Tusnad'da düzenlenen geleneksel yaz üniversitesinin kapanış oturumunda konuştu.

“Birçok ülkenin, Batı'nın talimatlarına rağmen Ukrayna'daki çatışmada yavaş yavaş Rusya'nın safına geçtiğini” öne süren Orban, “Son iki yılda 180 derecelik bir dönüş oldu. Batı, dünyaya Rusya'ya karşı durmalarını ve Batı'yı desteklemelerini emretti. Ancak, şimdi herkesin yavaş yavaş Rusya'nın tarafını tuttuğu bir aşamadayız” dedi.

Orban, Rusya'nın, Çin ve Hindistan'ın yanı sıra İran da dahil olmak üzere “dünyanın en büyük ülkeleri” tarafından desteklendiğini ileri sürerek, “NATO üyesi Türkiye ve Müslüman dünyanın Rusya'yı bir anda düşman değil de ortak olarak görmesi şaşırtıcı” diye konuştu.

Ukrayna'nın yeni dünya düzeninde bir “tampon bölge” olacağına inandığını söyleyen Orban, “Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olamayacağı gerçeğine hazırlıklı olmalıyız, çünkü biz Avrupalıların bunun için yeterli parası yok” ifadelerini kullandı.

Orban, “Ukrayna bir 'tampon bölge' statüsü kazanacak ve eğer şanslıysak, ABD ile Rusya arasında yapılacak anlaşmalarla uluslararası garantiler tesis edilecek” dedi.

“SON 500 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR DEĞİŞİM GELİYOR”

Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'nın dünyanın “baskın merkezi” haline geldiğini belirten Orban, “Avrupa'nın bugün yaptığı tek şey ABD'nin Demokrat yanlısı dış politikasını kayıtsız şartsız takip etmek... kendi kendini yok etme pahasına bile olsa. Son 500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey aslında bir dünya düzeni değişikliğidir” diye konuştu.

“Avrupa'nın kendi çıkarlarını savunmaktan vazgeçtiğini” ileri süren Orban, Rusya'dan Almanya'ya gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım gaz boru hatlarına zarar veren 2022 patlamalarının arkasında ABD'nin olduğunu iddia ederek, bunu “Amerikalıların açık talimatıyla gerçekleştirilen bir terör eylemi” olarak nitelendirdi.

TRUMP'A DESTEK VERDİ

Orban, Trump'ın yeniden seçime girmesinin amacının “Amerikan halkını post-milliyetçi liberal devletten ulus devlete geri çekmek” olduğunu ve “Trump'ın seçilmesini engellemek için haksız yere cezalandırıldığını” iddia etti.

Orban, Trump'a yönelik suikast girişimine atıfta bulunarak, “İşte bu yüzden onu hapse atmak istiyorlar. Bu yüzden mal varlığını elinden almak istiyorlar. Ve eğer bu işe yaramazsa, işte bu yüzden onu öldürmek istiyorlar” dedi.