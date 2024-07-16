A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'a gol oldu yağdı: Play-off'u garantiledi!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 23:32

Güncelleme: 16.07.2024 - 23:32

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, altıncı ve son maçında Macaristan ile Gyor şehrindeki Alcüfer Stadyumu'nda karşılaştı.

Rakibi karşısında maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 14. dakikada Busem Şeker, 54. dakikada Elif Keskin, 61. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79. dakikada Kader Hançar'ın golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Rakibin tek sayısı 66. dakikada Zsanett Kajan'dan geldi.

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi.

19 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 1. play-off turundaki rakibi bu eşleşme sonucu belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Türkiye turu geçerse, 2. play-off turunda mücadele edecek. Bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.

Günün diğer maçında İsviçre, sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Grubu 15 puanla lider bitiren İsviçre, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yaptığı için gitmeyi garantilemişti.