Ordunun talebini anlattı: Kazanana kadar durmayacağız

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:13

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki savaşa devam edeceklerini ve Hamas Hareketi’ni ortadan kaldırmadan durma niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Netanyahu, İsrail hükümeti oturumunun başında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Düşmanlarımıza net bir mesajım var: 7 Ekim’de yaşananlar bir daha tekrarlanmayacak. Bu benim başkanlığımdaki hükümetin taahhüdüdür. Bu nedenle askerlerimiz sahada canlarını feda etmektedir. Kuzeyde ve güneyde düzenli hizmet ve yedekte bulunan komutanlar ve askerler tek bir şeyi tekrarlıyor ve söylüyorlar: Görevimizi yerine getirene kadar geri dönmeyeceğiz. Ben de şunu söylüyorum: Kazanana kadar durmayacağız.”

Netanyahu “Savaş, tüm hedeflerine ulaşana kadar durmamalı ve bu hedefler Hamas’ı ortadan kaldırmak, kaçırılanların tamamını geri döndürmek ve Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağının teminini vermektir. Bunu hem düşmanlarımıza hem de dostlarımıza söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuzdur ve bu bizim taahhüdümüzdür” şeklinde sözlerini sürdürdü.