Orduya 'güvenli bölge' talimatı: İsrail-Suriye sınırında neler oluyor?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:10

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:10

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki varlığının, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yaşanan karmaşa sırasında İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik “sınırlı ve geçici” bir adım olduğunu söyledi.

“Bizim tek amacımız, İsrail'in güvenliğidir” ifadelerini kullanan Saar, İsrail'in, Suriye'deki “şüpheli kimyasal silah mevzilerini ve uzun menzilli roketleri, bunların düşman aktörlerin eline geçmesini önlemek amacıyla vurduğunu” kaydetti.

Saar, “Bu nedenle, örneğin kalan kimyasal silahlar ya da uzun menzilli füzeler ve roketler gibi stratejik silah sistemlerine, aşırılık yanlılarının eline geçmemeleri için saldırdık” diye konuştu.

ORDUYA “GÜVENLİK BÖLGESİ OLUŞTURMA” TALİMATI

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun dün Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye konuşlanmaya başlamasının ardından, orduya, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede kontrolü tamamen sağlama talimatı verdi.

Katz, orduya tampon bölgenin ötesi de dahil olmak üzere Suriye'nin güneyinde İsrail'e tehdit oluşturabilecek “ağır stratejik silahlardan ve terör altyapısından arındırılmış bir güvenlik bölgesi” oluşturma talimatı verdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, orduya, Dürzi toplumu ve Suriye'nin güneyindeki diğer halklarla temas kurması talimatını veren Katz, orduya “İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden, Suriye topraklarında ve sınır geçiş noktalarında silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesini derhal önleme ve engelleme” talimatı verdiğini açıkladı.

Katz ayrıca, orduya Suriye'de İsrail'in düşman güçlerin eline geçmesinden korktuğu “karadan havaya füzeler, hava savunma sistemleri, karadan karaya füzeler, seyir füzeleri, uzun menzilli roketler ve kıyıdan denize füzeler” dahil olmak üzere “stratejik silahları” imha etmeye devam etmesi talimatını da verdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının, saldırılarda askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Aralık'ta Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu. Ordu, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye 8 Aralık'ta kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı’nı ziyaret ederek, “Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” dedi.