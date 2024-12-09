Esad yönetiminin düşmesinin ardından gözler İsrail, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yönüne çevrildi: Kartlar yeniden karılıyor

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 04:00

Suriye’deki tarihi gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Münbiç’in ele geçirilmesinin Türkiye açısından önemine işaret etti.

Bağcı, “PKK güçlerinin oradan çıkarılması Türkiye’nin lehine bir durumdur. Önemli olan PKK/ YPG tehdidini en aza indirgemek ve o coğrafyadaki kontrol alanını daraltmak. Türkiye’deki sığınmacıların geri döneceğini düşünenlerdenim. Önümüzdeki günlerde ve aylarda Suriye’de istikrar sağlandıkça geri dönüşler de artacaktır. Türkiye’nin Ortadoğu’ya ihracatı genelde M5 ve M4 yolları üzerinden yapılır. Buraların kontrollü, istikrarlı olması durumunda Türkiye’nin ihracatı da bu coğrafyaya artacaktır. Orada petrol ve su kaynaklarını kimin kontrol edeceği çok önemli. Dış etkenler açısından ABD, Rusya ve Türkiye çok önemli. İran büyük bir güç kaybetti. İran’ın geri adım atması kaçınılmazdı. İsrail, Türkiye ve ABD bence bu coğrafyada önümüzdeki günlerde büyük bir işbirliği yapacaklar” dedi.

‘KÜRTLERİN KONUMU ÖNEMLİ’

Bunlara karşın terör örgütü PKK/YPG’nin ABD tarafından desteklenmeye devam edeceğini dile getiren Bağcı, ABD’nin IŞİD’e karşı “yerel güçlerle” işbirliğine devam etme yönündeki planını anımsattı.

Bağcı, “Türkiye ve ABD arasında yeni bir müzakere tekniği gelişecektir. PYD’nin Türkiye’ye yönelik bir saldırısının zaten söz konusu olmaması gerekiyor. Yeni merkezi hükümette de Kürtlerin hangi konumda, nasıl yer alacakları önemli. Yeni bir anayasa gerekli, bu doğru. Türkiye burada da katkı sunabilir. Rusya ve Hizbullah’ın ayrılması iyi bir gelişmedir. Ortaya çıkacak boşlukları mümkün olduğunca Türkiye, hem ekonomik hem askeri açıdan doldurmalı. Merkezi hükümette HTŞ eğer lider konumda olacaksa o zaman müzakere masasında onların beklentileri ile bizim beklentilerimizin eşgüdümlü olması lazım” ifadelerini kullandı.