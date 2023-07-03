Orkney Adaları, Birleşik Krallık yönetiminden ayrılmayı değerlendirecek

Yayınlanma: 03.07.2023 - 13:05

Güncelleme: 03.07.2023 - 13:05

Orkney Adaları, "Nordik bağlantılarını" keşfetmek de dahil olmak üzere yönetim şeklini değiştirmeyi düşünmeye hazırlanıyor.

Orkney Adaları Konseyi (OIC) lideri James Stockan, Orkney için daha fazla ekonomik fırsat sağlayabilecek alternatif yönetim biçimlerini tartışma zamanının geldiğini söyleyen bir önerge sundu.

Yetkililerin raporu herhangi bir anayasal değişikliğin muhtemelen Holyrood ve Westminster'da dilekçe, referandum ve yasamanın bir kombinasyonunu gerektireceğini belirtiyor.

"DERİN BİR KÜLTÜREL İLİŞKİ VAR"

Stockan, BBC'ye yaptığı açıklamada Orkney'in hem Edinburgh hem de Londra'daki hükümetler tarafından "korkunç bir şekilde başarısızlığa uğratıldığını" söyledi ve kişi başına düşen fonun, Shetland ve Batı Adalar'ın aldığından daha az olduğunu söyledi.

Stockan, "Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğumuzdan çok daha uzun bir süre boyunca İskandinav krallığının bir parçasıydık. Orkney'de sokakta insanlar gelip bana 'çeyizi ne zaman geri ödeyeceğiz, Norveç'e ne zaman geri döneceğiz' diyorlar. Orada büyük bir yakınlık ve derin bir kültürel ilişki var. Bu tam da neyin mümkün olduğunu keşfetmenin zamanı" dedi.

"ADA TOPLULUKLARI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Orkney'den sorumlu İskoç Milletvekili McArthur ise ada topluluklarının güçlendirilmesini desteklediğini söyledi, ancak "engeller koymanın" tehlikeleri olduğu konusunda uyardı.

McArthur, "Pazartesi günü yerel meclis üyeleriyle bir araya geleceğim ve öngörülenler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Son bağımsızlık referandumu sırasında OIC tarafından değerlendirilen benzer öneriler vardı ve bunların nasıl farklı olacağını anlamak istiyorum" dedi.

McArthur, "Yerel olarak, adalıların bu uygulamanın gerçek bir baskı altında oldukları bir dönemde belediye kaynaklarının hizmetlerin günlük işleyişinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmayacağı konusunda güvence almak isteyeceklerini düşünüyorum" diye ekledi.

ORKNEY ADALARI

Orkney Adaları, eski klasik edebiyatın Orcade'leriydi. Yeraltı evleri, çemberler, dikili taşlar ve toprak evler gibi çeşitli dönemlerde tarih öncesi yerleşime dair pek çok kanıt bulunmaktadır.

Anakara adasının batı kıyısındaki bir yeraltı köyü olan Skara Brae, geç Neolitik Dönem'in en eksiksiz Avrupa kalıntılarından biridir; bu konum ve adadaki diğer birkaç yer topluca 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı olarak belirlendi.

Orkney, 1472 yılına kadar Norveç ve Danimarka'nın kontrolü altındaydı. Daha sonra Orkney ve Shetland, James III kraliçesi Danimarkalı Margaret'in çeyizinin ödenmemesi için İskoç yönetimine geçti.