İngiltere'de 'tuvalet kağıdı' krizi: Ormansızlaşmayı körüklüyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:37

Güncelleme: 26.06.2023 - 14:37

İngiltere'de Ethical Consumer dergisi tarafından yapılan yeni araştırma, üç ana tuvalet kağıdı markasının, kağıt mendillerindeki geri dönüştürülmüş kağıt miktarını azalttığını gösterdi.

Kağıt endüstrisi savunucularının buna itiraz ettiği, ancak araştırmanın işlenmemiş odun hamuru kullanımının "ormansızlaşmayı körüklediği" kaydedildi.

Ethical Consumer, insanların Andrex, Velvet, Cushelle, Regina ve Nicky'yi satın almaktan kaçınmalarını tavsiye ederek, bu kağıtların yapımında kullanılan malzemenin çoğunun kesilen ağaçlardan elde edildiğini belirtti.

MARKALARA GÖRE DÜŞÜŞLER

Andrex'i üreten Kimberly-Clark'ın kağıt mendil ve kişisel bakım ürünleri için kullandığı geri dönüştürülmüş elyaf miktarını 2011'de %29,7'den 2021'de %19,3'e düşürdüğü tespit edildi.

Kimberly-Clark, 3,53 milyon tondan 2,85 milyon tona düşerek daha az elyaf kullandı, ancak bu azalmanın neredeyse tamamı geri dönüştürülmüş elyafta olurken, işlenmemiş elyaf kullanımı çok az düştü.

Regina ve Nicky'nin üreticisi Sofidel, geri dönüştürülmüş elyaf kullanımını 2019'da %8,9'dan 2021'de %7,3'e düşürdü.

Velvet ve Cushelle'i üreten Essity ise ürünlerindeki geri dönüştürülmüş kağıt miktarını 2018'de 2,1 milyon tondan (%40) 2022'de 1,9 milyon tona (%36) düşürürken, kağıt hamurundan alınan elyaf miktarını biraz artırdı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"

Araştırmanın yazarı olan Shanta Bhavnani, "İklim değişikliğiyle mücadelede ağaçların önemi konusunda artık o kadar çok farkındalık var ki, büyük tuvalet kağıdı şirketlerinin geri dönüştürülmüş elyaf kullanımını azalttığını görmek gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak alternatif tuvalet kağıdı ürünlerinin sayısındaki artış, tüketicilerin artık çok daha fazla sürdürülebilir seçeneğe sahip olduğu anlamına geldiği için cesaret verici" dedi.

Bhavnani, ABD'li bir çevre kuruluşu olan Doğal Kaynakları Savunma Konseyi tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak, kuzey yarımküredeki ağaç kesiminin Kanada'nın boreal ormanlarını etkilediğini ve 1996'dan 2015'e kadar 11.3 milyon hektar (28 milyon dönüm) ormanın kesildiğini, bunun da neredeyse İngiltere büyüklüğünde olduğunu söyledi.

KİMBERLY-CLARK'TAN AÇIKLAMA

Kimberly-Clark sözcüsü, 2030 yılına kadar doğal orman lifi kullanımına son vermeyi hedeflediklerini ve İngiltere'deki operasyonlarında %77 oranında hızlı büyüyen, çiftlik okaliptüs lifleri kullandıklarını ifade etti.

Sözcü, "Geriye kalan %23'lük kısmı, yenilikçi teknolojiler kullanarak, örneğin kağıt mendile gerekli gücü vermek için enzimler kullanarak, daha da azaltmak için çalışıyoruz" dedi.