ABD'den İsrail-Lübnan gerilimi açıklaması: 'Yakından takip ediyor'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:26
ABD'den İsrail-Lübnan gerilimi açıklaması: 'Yakından takip ediyor'
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiğini" ve "akşam boyu ulusal güvenlik ekibiyle temasta olduğunu" aktaran Savett, Başkan'ın talimatı üzerine üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.


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