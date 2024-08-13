'Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaması için...' ABD, Türkiye'yi İran'ı ikna etmeye çağırdı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:22

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:22

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'nin Batı ve Rusya arasında bu ayın başında gerçekleşen tarihi tutuklu takasına lojistik destek verdiğini de belirtti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'den Rusya'ya askeri amaçlı teçhizat gönderilmesi konusunda endişelerin sürdüğünü de belirtti.

1 Eylül'de Türkiye'deki görevinden ayrılması beklenen Flake, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, İran-İsrail gerilimiyle ilgili olarak, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden gerilimin tırmanmasını engellemelerini istiyoruz, ve Türkiye bu ülkelerden biri" dedi.

'TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Reuters haber ajansına göre, Türkiye'nin bunun için "elinden geleni yaptığını" söyleyen ABD Büyükelçisi, "Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" diye ekledi.

İran ve İsrail arasında gerilim bir süredir yüksek seyrediyor.

İran'ın nisan ayında İsrail'e hava saldırısı düzenlemesi ve Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin temmuz sonunda Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen tansiyon savaşın bölgeye yayılabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Flake, diğer yandan Türkiye'nin Gazze konusunda arabulucu rol oynamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı söylemleri nedeniyle zorlaştığını da söyledi.

Washington'ın ateşkes için "aktif olarak çağrıda" bulunmasının ardından Ankara ile Washington arasındaki Gazze konusundaki görüş ayrılığının azaldığını, ancak anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti.

TUTUKLU TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

ABD ve Türkiye ilişkileri Suriye'de Kürtler meselesi ve Türkiye'nin Rus S-400 savunma sistemlerini satın almasıyla bir süredir gerilmişti. ABD, 2019 yılında Türkiye'yi F-35 jet programından çıkarmıştı.

Flake, ABD ve Türkiye ilişkilerinin son dönemde, "bir süredir olduğunda daha iyi duruma geldiğini" belirtti.

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en büyük tutuklu takasında "faydalı bir rol" oynadığını vurguladı.

Ağustos ayı başındaki takasla ilgili olarak "Müzakerelerde yer almadılar ancak lojistik tarafında önemli bir rol oynadılar" diye ekledi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 1 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasında, takasın MİT’in (Milli İstihbarat Teşkilatı) organizasyonunda gerçekleştiğini belirtmiş; takas kapsamında "2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledildiğini" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tarafların Temmuz'da Türkiye'de bir araya gelip, süreci müzakere ettikleri kaydedilmişti.

RUSYA ÇAĞRISI

ABD Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'den Rusya'ya askeri amaçlı teçhizat gönderilmesi konusunda hâlâ endişeli olduğunu belirterek, Ankara'yı ihracatı önlemek için iş birliğini artırmaya çağırdı:

"Bu bizim için endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve bunu sık sık ve tutarlı bir şekilde dile getiriyoruz. Buradaki temaslarımızla konuştuğumuzda hedefimizin Rusya'ya savaş gücü sağlanmaması olduğunu vurgulayacağız.

Hâlâ Türkiye üzerinden önemli ürünlerin geldiğini görüyoruz. Bu yüzden orada daha iyi iş birliği arıyoruz ve birçok yönden bunu sağlıyoruz. Rusya'nın bundan şikayet ettiğini biliyorum, bu da iyiye işaret."